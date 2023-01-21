美國準備進一步制裁俄羅斯斯瓦格納集團

美國白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）1月20日表示，華府準備在下周對俄羅斯傭兵團瓦格納集團（Wagner Group）實施新一輪制裁，並指該組織與俄羅斯國防部的不和持續升溫。



路透社報道，柯比宣布，美國財政部會將瓦格納集團列為主要跨國犯罪組織，凍結對方在美國的資產，並禁止美國人向該組織提供資金、物品或服務。他同時稱，華府亦會對瓦格納集團及遍佈世界各地的支援網絡實施制裁，反映該集團對世界的威脅，當中包括持續進行的嚴重罪行。

柯比指，華府的行動陸續有來，亦向任何有意援助瓦格納集團的企業發出訊息，指對方是參與殘暴及侵犯人權行為的犯罪組織，美國會繼續揪出及阻止協助該集團的組織。

另外白宮亦公開一張在去年11月18日拍攝的衛星照片，指有俄羅斯的列車來回俄國和朝鮮，柯比表示，朝鮮將載有火箭和導彈的貨櫃卸在車卡上，再由俄羅斯的列車運走。他指華府分析認為運送給瓦格納集團的物資雖然沒有改變烏克蘭的戰況，但估計朝鮮供應武器的情況持續。不過平壤方面一直否認指控。

柯比同時提到，有迹象顯示，俄羅斯國防部與瓦格納集團的不和升溫，前者成為俄羅斯軍方及其他部門的敵對核心，而且情報指出，俄羅斯國防部對瓦格納集團的聘用方式有保留，但該集團聘用俄羅斯囚犯的情況不變。

他表示，華府分析瓦格納集團有5萬名成員在烏克蘭，其中1萬人是合約人員，其餘4萬人則是在俄羅斯囚犯。