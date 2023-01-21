新年・兔年︱韓國明洞不再是化妝品街　百店倒閉昔日光環成追憶

全球多國陸續放寬入境限制，旅遊業進入復蘇階段，但不少訪問韓國的旅客卻可能發現明洞已大大變樣，這個化妝品店集中地在疫情期間有約100家化妝品店倒閉。雖然外國遊客未來有望回歸，但在疫情期間更多商家已轉向網上生意，仍可能會永久地改變明洞的面貌。



在明洞經營化妝品店的林先生向韓媒《中央日報》指，目前人流量已回復至疫情前的約七成，但問題是營業額未及疫情前五成。另有一家化妝品店的職員更指，近來銷售額是疫情前約25%。

在平日下午，明洞人來人往，餐廳、咖啡店生意不俗，但化妝品店的生意仍是大不如前。

根據數據，明洞區在疫情前的2019年12月有高達128間化妝品店，至疫情期間2021年12月暴跌至25間，到了近月外國遊客開始回來，2022年10月回升至28間，仍較疫情前少了100間。

2023年1月9日在首爾明洞區，攤販檔主在一家已關閉的化妝品店門前擺賣（Reuters）

為何人流回升、生意額卻未見大幅好轉？《中央日報》指出其中一個原因是過去喜歡掃貨、「爆買」的中國遊客大幅減少，有店員更笑指，有些中國遊客過去進店後都不會問價錢或要求具體商品，而是直接「要貨架上的所有東西」。

自疫情後，中國政府一直不鼓勵國民出遊，至近來漸放寬限制，2月6日起將試點恢復旅行團客出境旅遊，但另一方面在中國疫情升溫後，韓國暫停向中國遊客發放旅遊簽證，引來中國反擊。在下月試點恢復出境遊的首批國家名單中，也不包括韓國。

2020年11月在首爾明洞區，當時為新冠疫情嚴重時期，明洞區人流疏落（Getty）

中韓之間的防疫限制屬暫時性質，隨着疫情在未來進一步退潮，韓國接待的外國遊客、中國遊客也可望回升，但明洞的「化妝品街」是否就會回復至昔日面貌，當地人也並不這麼看好，原因是在疫情期間，更多化妝品公司已經轉向網上生意，部份公司甚至減少為實體加盟店舉行促銷活動，寧願把專注點放在網上業務。

據《中央日報》，韓國Innisfree在疫情期間生意額大減，至2022年第3季轉虧為盈，達到83億韓圜利潤，主要利潤正是來自網上銷售。

在街頭的實體化妝品店陷入消失危機，當地仁荷大學的消費者學教授李銀姬認為，這些商店的未來也不能是只靠中國遊客掃貨，還需與各種美容產業有合作，增強競爭力，以突破危機。