土耳其取消瑞典防相到訪計劃

在瑞典批准一個在土耳其駐瑞典大使館外舉行的示威活動後，土耳其1月21日宣布，已經取消瑞典防相約恩松（Pal Jonson）到訪土耳其首都安卡拉（Ankara）的計劃。



土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）21日表示，「目前，瑞典防相約恩松27日到土耳其的訪問已經變得沒有意義，所以我們取消了到訪計劃。」

約恩松原本計劃前往安卡拉，推動土耳其同意瑞典加入北約。如今約恩松表示，他與阿卡爾20日曾在德國見面，兩方決定推遲訪問計劃。

土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）2022年8月在伊斯坦堡舉行記者會（Reuters）

半島電視台報道，土耳其政府不滿瑞典為一場預定21日在土耳其駐瑞典大使館外舉行的示威活動開綠燈，有關示威預計500至600人參加，參與者希望表達對庫爾德族的支持，以及反對瑞典加入北約。其中有極右示威者揚言要燒可蘭經。

瑞典與芬蘭正申請加入北約，須得到全體成員國批准，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）1月15日表明，瑞典和芬蘭必須驅逐或引渡多達130名「恐怖分子」，土耳其國會才會批准兩國加入北約。土耳其所說的「恐怖分子」主要是庫爾德武裝分子，還有被土耳其指責在2016年發動政變未遂的組織。