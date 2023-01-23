美媒：拜登將任命前防疫協調官津茨為新白宮幕僚長

知情人士星期天（1月22日）透露，美國總統拜登（Joe Biden）將任命前白宮新冠防疫協調官津茨（Jeff Zients）為新白宮幕僚長。在拜登預計準備宣布尋求連任，同時面對他處理機密文件的調查之際，着手更新這一關鍵白宮官員人選。



路透社引述知情人士說，現任白宮幕僚長克萊因（Ron Klain）計劃在數週後離職。他會至少留任到拜登2月7日到國會發表國情咨文。

在拜登上任初期，現年56歲的津茨是白宮新冠防疫政策的主導者之一。

白宮幕僚長是白宮最具影響力的官員之一，在制定總統議程、與國會聯絡等方面發揮著至關重要的作用。

另據中通社，美國政府高級官員透露，自去年11月中期選舉以來，克萊因一直傳達他的離職意願，稱這一職位令人筋疲力盡。美國美國有線新聞網絡（CNN）報道，克萊因會「隨時給員工發郵件，甚至會在半夜查看汽油價格，他的許多同事認為這種工作節奏是不可持續的」。

美媒指克萊因一直是拜登政府中非常重要的人物，他先後斷斷續續為拜登工作了30多年。仰慕他的人說，很少有人能像他那樣引導總統。克萊因的影響力很大，以至於共和黨人嘲諷他為「虛擬總理」，民主黨人對某項決策感到失望時則會指責他。

津茨去年4月離開政府，但在去年後期以顧問身份重返拜登團隊，為政府和其他高級職位的候選人準備名單。面對分裂的國會和2024年總統選舉，拜登要為他任期後半段預期中的人事變動做好準備。

白宮發言人星期天沒有對路透社報道置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

