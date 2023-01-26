荷蘭ASML：晶片圍堵逼使中國創造先進本土科技

荷蘭光刻機巨頭（ASML，又稱：艾司摩爾）行政總裁溫寧克（Peter Wennink）說，美國主導的針對中國的出口管制措施可能最終促使北京成功開發出本土的先進晶片製造科技。



據彭博社報道，溫寧克星期三（1月25日）在ASML荷蘭總部接受彭博新聞採訪時說：「中國半導體公司必須與全球競爭對手競爭，他們想要購買別國的設備。如果買不到，他們會自己開發。這需要時間，但最終他們會達到目標。」

據此前報道，荷蘭和日本已接近加入拜登政府牽頭的遏制對華技術出口的行列。ASML對中國客戶的銷售可能面臨更多限制。

溫寧克說：「你給中國施加的壓力愈大，他們就愈有可能加倍努力打造可以媲美ASML的光刻機」。

中國12月在世界貿易組織（WTO）提起訴訟，試圖推翻美國對其實施的出口管制。北京方面表示，這些限制威脅到全球供應鏈的穩定，美國的國家安全理由不能令人信服。與此同時，因新冠疫情制約政府財力，據悉中國將暫緩對本國晶片行業的高額補貼，轉而尋求用其他方法扶持。

美國不僅限制美國產晶片設備對華出口，還阻止美國公民為中國晶片設備製造商工作。知情人士透露，即使荷蘭與日本預計很快達成協議，但他們的限制力度可能不會像華府那麼激進。

溫寧克說，總體而言，出口管制將「造成一定程度的破壞，影響效率和創新，這會波及到我們所有人。」