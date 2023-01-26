繼獲得坦克　烏克蘭下一個目標是美國的F-16戰機

在獲得歐美的主戰坦克供應後，烏克蘭的下一個目標是戰機。烏克蘭希望能獲得歐美第四代戰機的供應，例如美國F-16戰鬥機，向俄羅斯發動有效的空襲攻擊。



烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示他們的下一個目標，將會是說服歐美提供戰機：「如果我們得到西方的戰機，在戰場上的優勢將會是巨大的……這不僅是F-16戰機，我們想要的是第四代戰機。」

圖為2018年11月，巴西納塔爾基地，一架F-16戰機準備升空。（Reuters）

烏克蘭目前擁有的空軍，戰機大都是來自前蘇聯時期。這些老式戰機現時難與俄軍抗衡，即使執行空襲任務亦僅能以低空飛行躲開俄軍的偵測，從而限制攻擊目標。

歐美對烏克蘭的支援正逐步的升級，在開戰初期，歐美抗拒對向烏克蘭提供進攻性的武器，但隨戰爭持續陸續打破禁忌。從彈藥到火箭砲，防空導彈到HIMARS系統，到今天的主戰坦克。列茲尼科夫表示除了核彈外，似乎沒有什麼他們是沒法獲得的。

除空軍外，烏克蘭還希望獲得歐美的遠程導彈。但因擔憂烏克蘭會以此直接攻擊俄羅斯領土，因此拒絕提供。而最新給予的主戰坦克，目的是協助烏克蘭「搶回被佔領的土地」。

第四代戰機是指在二戰後，在領戰時期研發的戰機，如美國的F-15、F-16、F-18等，部分至今仍在服役，一些較新式的亦被稱為四代半戰機。烏克蘭希望取得這些戰機，以抗衡俄軍，掌握制空權並對在烏克蘭領土上的俄軍進行轟炸。