中國外交部向路透社證實，中國進出口銀行讓斯里蘭卡延期償還債務。



外交部星期四（1月26日）告訴路透社：「斯里蘭卡面臨困難和挑戰，中國也感同身受，並盡我們所能在斯里蘭卡的社會經濟發展方面提供協助。」

路透社早前引述來自中國、日期為本月19日的信件報道，中國進出口銀行讓斯里蘭卡延期償還債務長達兩年，並說將支持斯里蘭卡爭取從國際貨幣基金組織那裏獲得29億美元貸款。

進出口銀行是直屬中國國務院領導、支持中國對外經濟貿易投資發展與國際經濟合作的國有政策性銀行。

中國和印度是斯里蘭卡最大的雙邊貸款國。國際貨幣基金組織去年3月發布的報告顯示，截至2020年底，中國進出口銀行向斯里蘭卡提供了28.3億美元貸款，佔斯里蘭卡總債務的3.5%。

印度本月較早前致函並告訴國際貨幣基金組織，他們將承諾通過融資和債務減免支持斯里蘭卡，但斯里蘭卡也需要中國的支持，才能與國際貨幣基金組織達成最終協議。

美國波士頓大學全球發展政策研究中心展開的調查發現，受到中國削減大型石油項目資助的影響，中國進出口銀行和中國國家開發銀行向100個發展中國家做出的貸款承諾數額，在2021年降至13年來最低水平，達到37億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

