以色列突襲約旦河西岸難民營　9名巴勒斯坦人死亡

以色列軍隊1月26日早上包圍及襲擊約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin）的難民營，與巴勒斯坦人發生衝突，9名巴勒斯坦人死亡。



巴勒斯坦自治政府總理什泰耶（Mohammad Shtayyeh）發聲明，呼籲聯合國及所有國際人權組織緊急介入，保護巴人。

巴勒斯坦衛生官員說，事件中9名巴勒斯坦人喪生——這是近年來傷亡人數最多的一次。巴勒斯坦衞生部稱，案中至少20人受傷，其中4人危殆。巴勒斯坦官員稱，死者包括1名老婦。

對於事件中有長者死亡，以軍稱將檢視有關報告。

以色列軍方表示，部隊前往逮捕策劃實施「多次大型恐怖襲擊」的伊斯蘭聖戰「恐怖小隊」。以色列國防軍稱，他們包圍一幢建築物，在3名武裝疑犯開火後將他們打死，而第4名疑犯投降。此外部隊被另1名巴勒斯坦槍手開槍射擊，以軍還火並擊中目標。

伊斯蘭聖戰組織和哈馬斯說，他們的武裝分子以槍及簡易爆炸裝置對抗。

以色列軍隊2023年1月26日突擊約旦河西岸佔領區北部城市傑寧的難民營，與巴勒斯坦人發生衝突，9名巴勒斯坦人死亡。圖為26日，死於這場衝突的巴勒斯坦人的葬禮舉行，大批民眾出席。（Reuters）

新華社26日稱，目擊者對新華社記者說，以軍當天早上進入傑寧難民營開展搜捕行動並與當地巴勒斯坦人發生衝突，現場可以聽到激烈的槍聲。

以軍近期在約旦河西岸多區展開搜捕行動，與當地巴人發生衝突並造成傷亡。