美眾院共和黨領袖擬考慮將聯邦債務上限延長至9月30日

據報導，美國眾議院共和黨領袖正在考慮提議短期延長聯邦債務上限，以將違約風險推遲到9月30日。



彭博社引述一不願具名的知情人士說，短期延長債務上限的策略只是眾議院共和黨領袖考慮的選項之一。目前尚不清楚民主黨控制的參議院或白宮會不會同意如此短暫的延長期限。

美國政治媒體Roll Call早前報導，國會正在探討這個可能性。

美國聯邦政府債務規模1月19日達31.4萬億美元（約245.9萬億港元）法定債務上限。財政部長耶倫致信國會說，由於美國聯邦政府未償還債務達到上限，財政部即日起採取特別措施，避免聯邦政府發生債務違約。

耶倫在這封寫給眾議院議長麥卡錫等國會領導人的信中說，財政部於1月19日至6月5日啟動「暫停發行債券期」。其間，財政部將暫停為公務員退休和殘疾基金以及郵政退休人員健康福利基金注入新資金。此舉將幫助財政部在整體債務水準無法提高的前提下，有能力繼續支付其他聯邦款項。

耶倫在信中強調，如果國會不儘快通過提高31.4萬億美元債務上限的法案，兩項特別措施都將面臨「相當大的不確定性」，包括對聯邦政府未來數月的收支情況構成挑戰等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

