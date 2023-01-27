美國延長港人「延遲強制離境」計劃　中國駐美使館：用心邪惡

美國總統拜登（Joe Biden）1月26日下令，延長身在當地港人的「延遲強制離境」（Deferred Enforced Departure，DED）計劃兩年，指港人的權利和自由持續遭中國侵蝕。



中國駐美國大使館發言人批評，拜登的決定進一步暴露美國破壞香港繁榮穩定、限制中國發展的邪惡用心，敦促美國停止干涉香港事務。

白宮的聲明指出，中國政府在2020年6月單方面實施港區國安法後，港人在基本法及《中英聯合聲明》保障的權利和自由受到北京方面侵蝕，並持續損害香港的自治及僅餘的民主進程，限制學術自由和打擊傳媒自由。

聲明提到，2020年6月至今，香港至少有150名反對派政治人物和示威者面對有政治動機的國安法相關控罪，包括分裂國家、顛覆政權、恐怖活動及勾結外國勢力等而被扣押。目前有超過1200名政治犯，以及有過萬人因為參與反政府示威遭起訴。

拜登稱，這些都是延長「延遲強制離境」計劃的緊迫外交政策理由，而原本的計劃在今年2月5日屆滿，現在決定延長24個月。他重申，華府決心推行團結民主價值的外交政策，捍衛民主及宣揚人權。

他認為，向被奪走受保障自由的港人提供避風港，進一步推動美國在區內利益，華府會繼續堅定支持港人。