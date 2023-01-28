俄羅斯白羅斯運動員或參與杭州亞運　中國奧委會：積極響應和支持

俄羅斯入侵烏克蘭之後，遭受國際社會各方面制裁，當中包括體育領域。俄羅斯及支持莫斯科出兵的白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）運動員遭禁賽。不過巴黎奧運及杭州亞運臨近，國際奧委會（IOC）及亞洲奧林匹克理事會（OCA）都有意容許該兩國選手參賽。中國奧委會1月27日表示，對有關倡議表示支持。



中國奧委會發言人接受新華社訪問，提到中國奧委會主席高志丹去年12月在瑞士洛桑（Lausanne）出席國際奧委會第11屆奧林匹克峰會時，各方討論有關問題。大家都認為，奧林匹克運動擔負著團結世界的使命。所有運動員的合法權利均應受到保護。

發言人指，與會代表廣泛支持亞奧理事會提出在亞洲範圍內，為俄羅斯和白俄羅斯運動員回歸國際賽場提供平台構想。IOC亦再次就此與全體委員、各國代表磋商，最終各方都對該建議和支持IOC的立場。

中國奧委會認為，全世界運動員都應享有平等的參賽權利，運動員是否參賽應由體育表現決定，而不應受到政治、戰爭等因素的干擾。中方一貫秉持體育政治中立原則，反對體育政治化，重申體育應該成為團結世界的橋梁紐帶，國際體育界應攜手向未來。北京方面亦讚賞IOC在面對諸多困難挑戰下，堅持政治中立原則及以運動員為中心，努力保障每一位運動員的利益。

對於亞奧理事會稱在亞運會等賽事為兩國選手創造機會，中國奧委會將積極響應和支持IOC和亞奧理事會的倡議和決定，願為包括符合條件的兩國在內的所有運動員搭建良好參賽平台，共同捍衛奧林匹克價值觀，維護國際奧林匹克大家庭團結。至於兩國運動員參加杭州亞運的具體方案等，仍需IOC及、亞奧理事會方面進一步研究，確保方案符合全體運動員的共同利益。