美國非裔男遭黑人警打死　觸發全國多地示威

美國田納西州孟菲斯市警方當地時間27日晚公布了本月7日非洲裔男子泰爾·尼科爾斯（Tyre Nichols）遭警察暴力執法死亡的影片。



影片曝光後，全美多地爆發抗議，譴責美國根深蒂固的警察暴力執法和種族主義問題。

在孟菲斯，當地民眾走上街頭舉行集會，抗議人群一度佔據當地一座州際公路大橋，要求嚴懲涉事警察。

孟菲斯市示威者里普利稱「我認為僅僅逮捕涉事警察是不夠的，我們需要進行系統性的改變，以避免這樣的事情再次發生。」

在美國首都華盛頓，抗議者聚集在白宮外，要求為受害者伸張正義。

在密歇根州底特律市，抗議者們冒着風雪走上街頭，為受害者發聲。

底特律市示威者劉易斯稱：「這種悲劇一而再，再而三地發生，不斷造成創傷和毀滅，這讓人憤怒。」

在紐約，大批民眾在時報廣場舉行抗議活動，他們打出「結束警察暴力」等標語，高喊「沒有正義，就沒有和平」等口號，部份示威者還與警方發生了衝突，至少有3人被捕。

一名紐約示威者稱：「在美國，每28個小時就至少有一名少數族裔被警察或者種族主義者殺死。這意味着幾乎每天晚上都會有一個「尼科爾斯」遇害。」

「我認為最令人沮喪的是，2020年美國就爆發了多次大規模抗議。但迄今為止，許多方面卻幾乎毫無進步。」

同一天，芝加哥、亞特蘭大等城市也爆發了抗議活動。據美國媒體報道，波士頓、波特蘭和俄勒岡州等多地也計劃舉行集會和示威活動。