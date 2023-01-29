日本開關27萬港人「回鄉」豪花近45億元排全球第二　人均「世一」

日本國際觀光振興機構（JNTO）1月18日稱，2022年共有269,300名香港人到訪日本。日本觀光廳18日公布訪日外國人消費動向調査，顯示2022年第四季，香港旅客在日本的總消費額為約745億日圓（約44.9億港元）、排全球第二，人均消費額則排第一。



根據日本觀光廳的訪日外國人消費動向調査，在2022年10月至12月期間，香港旅客在日本的總消費額為約745億日圓（約44.9億港元），排全球第二。香港旅客的人均消費額為約27萬日圓（約1.6萬港元），排全球第一。

2022年訪日的中國大陸旅客人數為189,000人。他們在2022年10月至12月期間的總消費額為約461億日圓（約27.8億港元）。

韓國旅客在2022年10月至12月期間，在日本的總消費額為約1,075億日圓（約64.8億港元），排全球第一。2022年1月至12月訪日的韓國旅客人數也是排第一，共有1,012,700人。

與2019年10月至12月相比，訪日外國人2022年10月至12月期間的總消費額下降50.9%，總消費為約5,952億日圓（約359億港元）。