英國保守黨主席查學禮嚴重違反部長守則被炒

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）懾於壓力，在針對保守黨主席查學禮（Nadhim Zahawi，又譯作扎哈維）的稅務事務進行獨立調查後，指他嚴重違反部長守則，1月29日將他解雇。



查學禮除了是保守黨主席，亦身兼不管部長（Minister without Portfolio，意為沒有部門的部長）之職。

在查學禮在任財相期間，曾就稅務問題向稅務海關總署（HMRC）繳交480萬鎊罰款，但被指沒就此事申報。英國廣播公司（BBC）稱，據悉有關爭端在2022年7至9月了結。

查學禮稱，英國稅務部門裁定這是「粗心大意但不是蓄意」。

有關問題已困擾首相10天。辛偉誠上週稱沒有留意到任何涉及稅的問題，但在23日要求展開調查。

有數名保守黨議員在這段期間呼籲查學禮下台，其中一人稱，此事影響該黨——保守黨2024年迎戰大選，但支持度現時在民意調查中落後於工黨。

查學禮2022年7月獲前首相約翰遜（Boris Johnson）委任為財政大臣，之後繼續留在卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）及辛偉誠內閣。辛偉誠更讓他當上保守黨主席。