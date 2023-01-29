日本長野縣雪崩5人被埋　3人獲救2人昏迷　遇險者國籍曝光

日本長野縣小谷村「栂池高原滑雪場」（栂池高原スキー場）滑雪道外偏遠地區1月29日下午2時30分發生雪崩，一名目擊事發經過的外國人滑雪向警方報案，稱多人被埋。日本放送協會（NHK）晚上報道稱，根據警方及消防部門，現場至少有3組合計10名外國人在滑雪，5人被埋。



時事通信社29日根據警方資料稱，4名外國男子及1名女子滑雪期間遇上雪崩——當中3人獲救，其後下山。這5人當中，據說2名男子失去知覺，現時仍在意外現場。

警方稱30日派出12人的救援隊前往該區，進行全面搜索。

時事通信社29日引述大町警察局稱，3組合計10外國人在出事現場進行滑雪及單板滑雪，第一組是2名奧地利人與1國籍不明者，第二組是2名美國人，這兩組人遇上雪崩。在場目睹事發經過的第三組外國人通過一名旅遊業人士報案。

《朝日新聞》29日稱，其後自行下山的10多人中包括意外的目擊者及傷者。傷者包括一名29歲奧地利男子，他自稱右肩疼痛，已被救護車送往醫院。另外2人是來自美國的40多歲男子，以及一名來自德國的30多歲女子。

《中日新聞》稱在29日晚上，這3人與另外8名遊客一起下山。

▼日本放送協會就長野縣栂池高原滑雪場月29日發生雪崩意外進行報道。

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意外發生在白馬乘鞍山海拔2,100多米的天狗原東坡。日媒稱疑有人擅闖滑雪道以外的山林滑雪時發生意外。

日本氣象廳稱，當時長野縣北部發布雪崩警報，包括小谷村。該區這幾天一直在下大雪，27日晚上錄得77厘米的積雪，到29日下午3時達到103厘米。

NHK稱1月24日起當地下大雪，導致降雪量突然增加，雖然29日白天幾乎沒有下雪。

日本ANNニュース在報道中發布地圖，顯示發生雪崩的地點，位於長野縣小谷村。

根據日本國家旅遊局資料，栂池高原滑雪場有20線纜車和10條滑雪道，是白馬地區第二大的滑雪場。

栂池高原滑雪場在山底區域有寬闊的初學者滑雪道，從中間段往上供進階者使用，山頂處則設有高階者使用區域。

日本國家旅遊局網站在介紹這滑雪場時也指出，它有長距離的雪板滑道，以及山岳滑雪的區域，甚受滑雪人士歡迎。場地在3月開放讓民眾乘搭直升機前往2,200米高進行滑雪。

▼有日本網民在Twitter推文，稱有人似乎在今次雪崩中遇難：

▼有日本網民評論事件，稱在滑雪道外滑雪而出事是無可避免。這是須事先申請的，而且遊客須自己承擔風險。此外萬一發生意外，也不是滑雪場的管理範圍，是難以進行拯救的：

▼有日本網民在Twitter上載照片，顯示日本這一個滑雪季發生意外的人和資料，他並指這些人麻煩到救援人員。叫停搜救是正確的選擇：

▼有網民在Twitter上載滑雪場25日的景色的影片：