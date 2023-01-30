俄副外長：俄羅斯擬就雙邊關係與美國磋商

俄衛網30日稱，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，俄羅斯準備就雙邊關係與美國進行磋商，認為磋商有利於對表，但日期未定。



他在訪問中警告，美國通過旨在解決「俄羅斯問題」的行動在直接衝突的邊緣徘徊。

他稱，俄羅斯將用所有現有手段對抗美國欲戰略擊敗俄羅斯的路線。

他指出，「在從與美國雙邊對話角度上幾乎所有可以想象的方位方面」，情況目前陷入僵局。

里亞布科夫說：「華盛頓的反俄路線使我們的關係陷入僵局，在最近幾年，反俄路線年復一年、月復一月地變得更加強硬……包括軍備控制在內的安全領域整體局勢都淪為美國欲戰略擊敗俄羅斯路線的人質。」

他強調稱：「我們將使用我們所掌握的所有現有方法和手段以最堅決方式對抗這條路線。」

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月28日與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在瑞士日內瓦（Geneva）會面。（Reuters）

里亞布科夫說：「俄羅斯聯邦仍然信守《削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，START）。我們極其認真地充分遵守條約規定的所有數量和質量限制，在繼續進行訊息交換，這種交換在確保着戰略領域所需的透明度和可預測性水平。”

據里亞布科夫稱，美國簽字確認過「信守安全不可分割的原則」。這些重要規定載於條約序言部份，任何條約序言部份的重要性不亞於執行條款。

他強調稱，正是這些條款「正遭到美國最粗暴和最卑劣地違反，這些行動旨在通過在美國和北約與俄羅斯直接衝突邊緣上進行平衡的遏制，來解決所謂的『俄羅斯問題』」。

里亞布科夫表示：「華盛頓應清楚，如果不放棄目前的路線，不願意在相互尊重和考慮國家利益的基礎上進行商談，包括戰略穩定在內的國家間正常互動將無法實現。」

他說2026年後，隨着《新削減進攻性戰略武器條約》到期，沒有與美國的軍控協議，這是因華盛頓的過錯而或出現的可能情景，莫斯科已對此做好準備，但希望走另一條路——通向新安全等式的路。

美俄關係：俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）2021年10月12日在莫斯科與美國國務院政務國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）會面後離開，坐進車內。（Reuters）

不排除2026年後沒New START

此前里亞布科夫說，《新削減戰略武器條約》（New START）崩潰將使俄羅斯深感遺憾，但莫斯科不會強行將美國留在其中。當在回答衛星通訊社有關這是否意味着俄羅斯已在估算2026年後不會與美國有任何軍控條約的情景問題時，里亞布科夫表示，「這是完全可能的情景」。

里亞布科夫解釋稱：「很遺憾，近幾年來，我們看到華盛頓方面拆除了軍控整個結構最重要組成環節，其中也包括多邊性質的環節，而不僅是與俄羅斯的雙邊環節。《新削減戰略武器條約》也可能成為這一路線的犧牲品。」

里亞布科夫強調稱：「我們已對這種情景做好了準備。但我們不隱瞞，這不是我們的選擇。最好是走另一條路。也就是說，恢復討論戰略穩定問題的進程，並開始制定新的安全等式，其中要考慮到影響戰略穩定的所有因素。」

外界在觀察新任美國駐俄大使的特雷西（Lynne Tracy）抵達俄羅斯履新後，美俄溝通會否出現進展。特雷西將進行國書呈文，本週與里亞布科夫會面。