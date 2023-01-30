Omicron新變種「雙頭犬」CH.1.1港台現蹤　或傳染力更強可致重症

新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）繼續在全球範圍傳播，除迄今最具傳染性的Omicron亞型變異株XBB.1.5外，Omicron新變種CH.1.1已在近期擴散到至少72國，病例數字呈上升趨勢。在香港，CH.1.1感染者更佔新增個案約26%，引起關注。



什麼是CH.1.1？

Omicron變種繁多，譬如2022年8月在印度發現的變異病毒株XBB，以及紐約最早發現的子變種XBB.1.5。CH.1.1則是Omicron變異株BA.2.75的其中一個變異株，自2022年11月起在全球蔓延。

澳洲流行病學家霍尼（Mike Honey）以希臘神話中雙頭犬之名，將CH.1.1命名為「Orthrus」。

日本新冠肺炎疫情：圖為2021年8月14日，走在東京新宿站旁馬路的行人。（Reuters）

傳播力／殺傷力是否更強？

俄亥俄州立大學（Ohio State University）研究人員表示，CH.1.1雖非XBB.1.5變異株的直系親屬，亦非Delta和Omicron重組而成的變種，卻出現趨同演化現象，帶有其他Omicron變種罕有的L452R突變，更與新冠病毒感染人體細胞的部位ACE2受體結合良好，或更易於傳播，避開接種疫苗及感染後的免疫保護，引起更嚴重疾病。

瑞士巴塞爾大學（University of Basel）報告指，CH.1.1具高度傳播性，傳播水平約每兩週翻倍。

韓國新冠肺炎疫情：2023年1月12 日，一個中國家庭抵達韓國仁川國際機場後，前往新冠病毒檢測中心。（Reuters）

CH.1.1現於哪些國家流行？

outbreak.info網站數據顯示，自2022年11月以來，CH.1.1的流行率急劇上升，現佔全球每日測序樣本約10%。在過去60天內，CH.1.1感染者佔新西蘭新增病例36%，巴布亞新畿內亞25%，柬埔寨19%。而在愛爾蘭及英國，則分別佔17%及12%。

本港已發現130宗CH.1.1個案，佔新增個案約26%。

中國新冠肺炎疫情：圖為2023年1月5日，當德國大使館開始在中國北京一家醫院為德國僑民推出復必泰疫苗接種服務時，一名護士正在為一名男子準備疫苗。（Reuters）

專家怎麼看？

俄亥俄州立大學研究人員表示，原始新冠疫苗的保護力正在減弱，建議民眾接種Omicron二價疫苗，但提醒說二價疫苗對CH.1.1的保護力不如對XBB和BQ.1.1等變種強。

目前專家仍對CH.1.1認識不深，至於它會否引起強勁疫情，仍有待觀察。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究和政策中心主任奥斯特霍姆（Michael Osterholm）博士就以XBB.1.5對美國威脅未如預期為例稱，「我不認為我們真正了解哪些變種需要關注，哪些不需要。」