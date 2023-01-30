Omicron新變種「雙頭犬」CH.1.1港台現蹤 或傳染力更強可致重症
新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）繼續在全球範圍傳播，除迄今最具傳染性的Omicron亞型變異株XBB.1.5外，Omicron新變種CH.1.1已在近期擴散到至少72國，病例數字呈上升趨勢。在香港，CH.1.1感染者更佔新增個案約26%，引起關注。
什麼是CH.1.1？
Omicron變種繁多，譬如2022年8月在印度發現的變異病毒株XBB，以及紐約最早發現的子變種XBB.1.5。CH.1.1則是Omicron變異株BA.2.75的其中一個變異株，自2022年11月起在全球蔓延。
澳洲流行病學家霍尼（Mike Honey）以希臘神話中雙頭犬之名，將CH.1.1命名為「Orthrus」。
傳播力／殺傷力是否更強？
俄亥俄州立大學（Ohio State University）研究人員表示，CH.1.1雖非XBB.1.5變異株的直系親屬，亦非Delta和Omicron重組而成的變種，卻出現趨同演化現象，帶有其他Omicron變種罕有的L452R突變，更與新冠病毒感染人體細胞的部位ACE2受體結合良好，或更易於傳播，避開接種疫苗及感染後的免疫保護，引起更嚴重疾病。
瑞士巴塞爾大學（University of Basel）報告指，CH.1.1具高度傳播性，傳播水平約每兩週翻倍。
CH.1.1現於哪些國家流行？
outbreak.info網站數據顯示，自2022年11月以來，CH.1.1的流行率急劇上升，現佔全球每日測序樣本約10%。在過去60天內，CH.1.1感染者佔新西蘭新增病例36%，巴布亞新畿內亞25%，柬埔寨19%。而在愛爾蘭及英國，則分別佔17%及12%。
本港已發現130宗CH.1.1個案，佔新增個案約26%。
專家怎麼看？
俄亥俄州立大學研究人員表示，原始新冠疫苗的保護力正在減弱，建議民眾接種Omicron二價疫苗，但提醒說二價疫苗對CH.1.1的保護力不如對XBB和BQ.1.1等變種強。
目前專家仍對CH.1.1認識不深，至於它會否引起強勁疫情，仍有待觀察。
明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究和政策中心主任奥斯特霍姆（Michael Osterholm）博士就以XBB.1.5對美國威脅未如預期為例稱，「我不認為我們真正了解哪些變種需要關注，哪些不需要。」