TikTok行政總裁周受資3月首赴美國會作證

TikTok行政總裁周受資將就公司的私隱政策、應用程式對兒童的影響以及公司與中國政府關係在美國眾議院能源和商務委員會（House Energy and Commerce Committee）作證。



彭博社報道，眾議院能源和商務委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）星期一（1月30日）在一份聲明中稱，字節跳動旗下的TikTok有意允許中國政府訪問美國用戶數據。

華盛頓州共和黨眾議員的羅傑斯在聲明中說：「我們向TikTok表達了擔憂。現在是時候繼續委員會的工作了，讓TikTok在本委員會前作證，向公眾提供完整、誠實的答案，讓大型科技公司承擔責任。」

委員會稱，周受資將於3月23日作證。這將是周受資首次在美國國會委員會露面。

美國參眾兩院正加大力度推動立法，以禁止在全美使用TikTok。美國眾議院外交事務委員會共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）1月27日說，他準備讓委員會在下月針對禁止使用TikTok的法案進行表決。拜登政府將面臨更大的壓力，可能須迫使TikTok母公司字節跳動（ByteDance）出售這個應用程式。

本文獲《聯合早報》授權轉載

