《愛登士家庭》初代「星期三」女星Lisa Loring逝世　終年64歲

在60年代大熱的美國劇集《愛登士家庭》（The Addams Family）中，飾演初代「星期三」（Wednesday Addams）的Lisa Loring於前日（28日）逝世，享年64歲。



經紀人Chris Carbaugh向媒體證實，Loring「在家人的圍繞下於周六離世」。Loring的好友Laurie Jacobson在Facebook上發文指，這位女星是在四天前因「吸煙和高血壓引發嚴重中風」，其後連續三天需要靠機器維持生命，其家人最終決定不再勉強維持其生命。

Laurie Jacobson在文中形容Loring：「美麗、善良，一個慈愛的母親，她為娛樂行業留下的遺產是龐大的」，並指她作為「星期三」會永遠被銘記在人們心中。

1964年播出的《愛登士家庭》改編自在《紐約客》（The New Yorker）雜誌上連載50年的漫畫作品，描述了一個怪異的老財主家族來諷刺二戰後美國理想的中產階級家庭。Loring於6歲起出演劇集中的女兒「星期三」，歷時兩年，其面色蒼白、扎着兩個麻花辮的形象深入人心，對後代該角色的塑造都產生了很大影響。

60年代劇集《愛登士家庭》主要人物照片（維基百科公共領域）

去年在Netflix播出的新一代劇集《星期三》，再度令《愛登士家庭》在全球掀起熱潮。劇中扮演星期三的新一代女演員Jenna Ortega指，自己受到Loring的影響，在劇集中效仿其獨特舞蹈一幕的表演、以「向Lisa Loring致敬」。