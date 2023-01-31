印尼警方：商家把工業化學品製咳藥水　或是兒童腎衰竭死因

印尼警方發現一家化學品貿易商偽造成分標籤，將工業級化學品當醫用級出售，結果被製成止咳藥水。當局懷疑這些止咳藥水是導致印尼200多名兒童腎衰竭死亡的原因。



印尼去年發生多宗兒童因急性腎損傷死亡的事件，當局隨後在一些咳嗽藥水中發現可能導致兒童腎衰竭的乙二醇（ethylene glycol）和甘醇（diethylene glycol）。這兩種成分一般用於防凍、制動液和其他工業用途，但在醫藥上也是甘油（glycerine）較為便宜的替代品。

印尼刑事調查局特定犯罪處主任碧比特（Pipit Rismanto，暫譯）星期一（1月30日）召開記者會說，當局發現化學品貿易商CV Samudera Chemical將工業級乙二醇和甘醇，作為醫藥級丙二醇（propylene glycol）出售，並供應給當地的經銷商。

圖為一名居住在印尼雅加達的兒童，此為示意圖（Getty）

碧比特說，警方逮捕並起訴了這家公司及其經銷商CV Anugrah Perdana Gemilang的職員，相信陸續會有更多人被捕。

早前，印尼25個受害兒童的家庭對政府和製藥公司提出集體訴訟，法院本月開始審理案件。

岡比亞、烏茲別克和印尼去年陸續發生兒童因急性腎損傷死亡的事件。世界衛生組織上週呼籲各方立即採取行動，保護兒童免受污染藥物的侵害。

本文獲《聯合早報》授權轉載

