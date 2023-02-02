澳洲將以新設計取代5澳元紙幣　英女王肖像消失

澳洲中央銀行宣布，澳洲將用一種新的設計取代5澳元紙幣上英女王的肖像，以反映和紀念澳洲原住民文化的歷史。



路透社報道，澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）星期四（2月2日）在一份聲明中說，這一決定是在與聯邦政府協商後作出的，聯邦政府支持這一改變，紙幣的另一面將繼續印有澳洲議會。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2022年去世，在澳洲重新引發關於作為君主立憲制國家的未來的爭論。在1999年舉行的全民公決中，澳洲選民以微弱優勢選擇維持英國君主作為國家元首。

查理斯三世（King Charles III）在母親英女王去世後成為英國君主，在英國以外，他也是澳洲和新西蘭等其他12個英聯邦國家的國家元首，但這角色主要是禮儀性的。

澳洲在2022年9月說，查理斯三世的肖像不會自動取代5澳元紙幣上的英女王肖像，後者可能被澳洲人物取代。當局說，將女王的肖像納入5澳元紙幣的決定是關於她的個性，而不是她作為君主的地位。

澳洲中左翼工黨政府推動全民公決以修改憲法，以在憲法中承認原住民，並要求在影響原住民生活的決策上與他們協商。

2021年，在人們呼籲承認原住民是世界上最古老的文明之際，澳洲正式修改國歌，刪除提及「年輕和自由」的字眼。

澳洲央行說，在設計5澳元鈔票時，將與原住民團體協商。設計和印刷新鈔票將需要若干年時間。在此之前，目前的紙幣將繼續發行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

