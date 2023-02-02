彭博社：脫歐令英國經濟每年損失近1萬億港元

英國脫離歐洲聯盟已有3年，經濟師指出，脫歐使英國經濟每年損失多達1,000億英鎊（約9662億港元）。不過，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）仍堅稱，脫歐為英國帶來重大成就，並提供了「巨大機遇」。



彭博經濟研究的分析顯示，脫歐的影響範圍涵蓋商業投資和公司僱傭工人的能力等方方面面。經濟師安德拉德和漢森估計，由於商業投資顯著滯後，加上歐盟工人缺口擴大，英國經濟規模比可能達到的規模小了4%。

英國經濟繼續受到勞動力短缺的困擾，英國脫歐為其中一個作用不小的因素。與英國留在歐盟的情況相比，目前在英國就業的歐盟工人減少了37萬人，到英國就業的非歐盟公民僅填補了部份缺口。

安德拉德和漢森在報告中說：「英國在2016年投票決定退出歐盟時是否實施了經濟自殘行為？迄今為止的證據仍然表明，確實如此。單一市場的分裂對英國經濟的影響可能比我們或大多數其他預測者預期來得快。」

這些調查結論削弱了英國首相辛偉誠所斷言的成果，即英國脫歐對英國來說是一個「巨大的機會」，這一點正在開始實現。切斷與歐盟的關係讓英國能創建自由港以刺激貿易和改革金融服務規則，讓倫敦金融城的銀行受益。

英經濟表現落後G7成員 且差距在擴大

辛偉誠說：「我們把握英國脫歐所帶來的自由，應對世代面對的挑戰。無論是引領英國推出歐洲最快面世的疫苗，與70多個國家達成貿易協議，還是收回對我們邊境的控制，我們都自信地以獨立國家的身份開闢了一條道路。」

彭博研究所承認，計算英國因脫歐損失了多少產出既「不容易也不準確」，尤其是因為脫歐恰逢冠病大流行造成的震撼。然而，英國在脫歐後的經濟表現顯然開始跟不上七國集團（G7）的其他成員，並且差距在擴大。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，英國將是今年七國集團中唯一一個經濟萎縮的成員。

英國表現不佳的部份原因是缺乏商業投資，企業由於英國脫歐後的狀況難料而擱置支出決定。儘管這種謹慎情緒正在消散，但要縮小與其他主要經濟體的差距，英國還有很長的路要走。商業投資約佔英國國內生產總值（GDP）的9％，落後於七國集團13％的平均水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

