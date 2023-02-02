中澳部長將開會關係「融冰」或始於經貿　澳洲出口4年來有幾傷？

中國商務部長和澳洲貿易部長下週舉行視像會議。繼中國2月1日開放進口澳洲煤炭後，兩國似乎以經貿為起點增加接觸。但在中澳關係持續緊張的數年來，中國的反制措施為澳洲多個行業貿易造成影響。



自澳洲政府2018年禁止華為參與5G網絡基礎設施建設以來，中澳關係愈趨緊張。而在2020年澳洲要求獨立調查新型冠狀病毒感染（COVID-19）源頭後，兩國關係進一步惡化，北京對澳洲採取一系列出口反制措施，被指是對澳洲報復。

受影響商品有？

2020年以來，澳洲煤炭、大麥、牛肉、棉花、葡萄及葡萄酒出口貿易均受不同程度的限制影響。然而，中國繼續向澳洲買入大量鐵礦、小麥和液化天然氣。

中國被指向買家發出口頭指示，避免購買煤炭和棉花等澳洲商品，並對大麥和葡萄酒徵收反傾銷稅。

圖為2020年11月24日，坦巴倫巴（Tumbarumba）一所酒廠的葡萄酒庫存。（Getty）

「重災區」在哪？

酒精及相關產品受到最大打擊。中國對大麥所徵關稅合計80.5%，而某些品牌的葡萄酒關稅更高達218%。對兩者實施反傾銷和反補貼關稅的5年來，中國幾乎再無進口相關產品。

截至2022年3月，即結束徵收關稅後首年，澳洲葡萄酒對中國出口額大跌8.44億美元。實施制裁前，澳洲與全球最大啤酒生產品中國的大麥貿易額，亦達15億至20億澳元（約83.8億至111.7億港元）。

圖為2021年12月23日，悉尼魚市場售賣的龍蝦。（Getty）

其他商品如何？

中國同時被指棉紡廠停止購買澳洲棉花，否則將面臨40%關稅。中國曾是澳洲棉花的最大買家，在2018/19作物年度，更買入澳洲整體供應中逾60%棉花（價值約50億港元）都由中國買下。

2020年，中國亦以標籤不當和受禁用物質污染為由，暫停進口澳洲5家最大牛肉加工商產品。雖然其他廠商未有被禁，但進口商表示，澳洲牛肉在海關清關時間過長。2019年，澳洲牛肉貿易額為30億澳元（167.6億港元）。

此外在中國海關表示會加強檢查後，龍蝦出口量隨即下降。