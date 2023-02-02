俄羅斯外長稱俄中關係沒界限　不只是軍事聯盟

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月2日稱，俄羅斯與中國的關係沒限制或界限，也沒禁忌話題，這種關係是自蘇聯時代以來最好的。



俄羅斯衛星通訊社2日稱，拉夫羅夫表示，俄中關係具有謙虛的特徵，雙方沒建立軍事聯盟，但俄中關係高於傳統理解的軍事聯盟質量。

他稱俄羅斯被指責為仗勢欺人，包括欺壓所有附近的前蘇聯加盟國。他說也有不少人用中國嚇唬俄羅斯、旨在阻止俄羅斯進行經濟和國際事務的協同合作。

他指俄羅斯和中國的計劃符合兩國利益，俄羅斯對此毫不懷疑，在這些計劃中，俄羅斯並不是某種從屬的一方，計劃是互利互惠的、不會讓俄羅斯處於附庸地位。

2022年8月5日，時任中國國務委員兼外長王毅在金邊出席東亞合作系列外長會期間應約會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（中國外交部）

此外拉扶羅夫回答一些問題，除了俄中，中國減少對美元的依賴性，亦包括北約的反華立場以及其它問題。

拉夫羅夫的主要觀點如下：



許多國家希望用中國「恐嚇」俄羅斯，這與他們不希望俄羅斯和中國在經濟和國際事務上發展合作有關。

中國和俄羅斯在能源、太空、核能源以及其它領域的發展關係計劃是互利的並且符合兩國利益。

俄羅斯和中國不滿意肆無忌憚地在國際舞台上推行符合美國及其附庸國決定，俄羅斯和中國將反對這一點。

中國已經開始放棄美元並且將減少對美元的依賴性，但是考慮到中國和美國經濟的相互依賴性，做到這一點不容易。

俄羅斯將繼續增加與中國在兩國貿易上用本國貨幣結算的份額。

俄中關係在質量上高於軍事聯盟，沒有限制、界限和禁忌話題。

俄羅斯和中國的關係實際上是存在這麼多年中最好的。

歐亞經濟聯盟和中國提倡的「一帶一路」的結合沒有矛盾，過程在進行中。

美國正在阻撓世界貿易組織爭端解決機構的工作，因為「中國在美國的主場，根據美國的規則打敗了美國」。

北約計劃已經擴展到亞洲，在那裡正在成立軍事集團結構，例如針對中國和俄羅斯的澳英美聯盟（AUKUS）。

西方及其盟國在南海的演習具有挑釁性和反華性。