美媒：美國對烏克蘭軍援包括波音新型GPS制導炸彈

美國白宮和五角大樓將於星期五（2月3日）宣布，向烏克蘭提供新型地面發射的裝載炸彈火箭。



彭博社報道，美國官員說，美國將向波音公司（Boeing）訂購的全球衛星定位系統制導炸彈（GPS-Guided Bomb），是美國向烏克蘭提供的最新一攬子武器之一。

這種遠程混合武器結合了兩種經過驗證的裝置，一種是目前廣泛使用的GPS衛星制導的空軍小直徑炸彈，另一種是烏克蘭軍隊已在使用的陸軍火箭。

波音公司在一聲明中說，這項合同將標誌着波音製造的這款武器取得的首個訂單。

與美國和盟國提供的其他軍備一樣，這個GPS制導炸彈不會很快部署在烏克蘭。一名行業官員說，美國空軍簽發合同後，首批武器交付約需要9個月時間。

自2015年以來，波音與瑞典薩博公司（Saab AB）合作對這種裝載炸彈火箭進行了3次測試。熟悉測試結果的一名行業官員稱，在一次演習中，它飛行了超過130公里，並擊中了GPS定位102厘米以內的目標。它的射程大約是目前美國高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）的兩倍。

美國已為烏克蘭軍隊提供海馬斯系統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

