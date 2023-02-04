嚴寒天氣侵襲美加　逾8000萬人面對零下17度低溫

北美洲受到北極風暴影響，加拿大及美國多個地區或面臨世代一遇的寒風，部分地方的氣溫可能低至攝氏零下17度以下，預計受影響民眾數目接近一億人。



英國廣播公司（BBC）及路透社報道，美國國家氣象局（National Weather Service）警告，北極吹來的寒風可以在不足10分鐘之內引致霜凍災害，而且危害性命水平的低溫情況會維持至週末。當局呼籲由加拿大馬尼托巴省（Manitoba）至美國緬因州（Maine）的民眾在3至4日期間，盡量限制室外活動時間。

美國多個州份預計在3日分別打破低溫紀錄，大約8200萬名民眾面對攝氏零下17度或以下的嚴寒，緬因州城市波特蘭（Portland）的氣溫料跌至零下40.5度，鄰近的佛蒙特州（Vermont）最大城市伯靈頓（Burlington），3日的最高氣溫只有零下20度。而位於新罕布什爾州（New Hampshire）的華盛頓山（Mount Washington），寒風就令當地的溫度低至零下79度。

寒冷天氣導致美國東北部的新英格蘭（New England）地區多個城市進入緊急狀態，波士頓（Boston）市長吳弭（Michelle Wu）下令當地開放禦寒中心和停課，防止民眾出現低溫症等情況。

而在加拿大，氣象部門向安大略（Ontario）、魁北克（Quebec）大部分地區、海洋省份（Maritimes）及馬尼托巴省發出嚴寒天氣警報，部分地區的氣溫介乎零下38至50度之間。首都渥太華（Ottawa）就有戶外滑雪場因為嚴寒被迫暫停營業，多倫多（Toronto）的氣溫亦降至零下29度。