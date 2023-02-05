韓媒：朝鮮擬派200至300人往烏東　協助俄軍重建戰區

韓媒2月2日報道，朝鮮政府1月20日下令，要求設於俄羅斯的朝鮮公司挑選人手前往烏克蘭頓巴斯地區，會有300至500人在2月中至3月出發。報道稱他們赴烏目的並非參戰，而是進行戰區重建工作。



《每日朝鮮》（Daily NK）2日引述俄羅斯消息人士稱，朝鮮政府1月20日命令多間駐俄的朝鮮貿易公司選人前往烏東。接獲命令的機構都隸屬軍事或公共安全機構。

消息人士稱，命令未有具體說明抵烏任務詳情，但稱他們作為傭兵上陣的可能性不高。他們或會參與戰區重建，修復毀損建築物及道路等。

內文稱，第一批人出發日期預計在2月中至3月，人數約為300至500人。獲述對象為19歲至27歲已婚男性。他們都幾乎是隻身在俄工作，家人都在朝鮮。內文稱挑選這類人赴俄，料是估計他們顧慮在朝家人，不會抗命或離開。

進行有關報道的Daily NK是韓國的一份網上報刊，總部設在首爾，至少部份經營者是脫北者。通過網上、西方遊客、脫北者以及消息人士報告在朝鮮的新聞進行報道。網站在美國、歐洲及韓國都有職員。它的行政總裁是Chad O’Carroll，是一名專門從事報道及研究朝鮮事務的記者。他以韓國首爾為基地。