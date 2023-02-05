烏克蘭多名前高官國籍遭褫奪　澤連斯基圖清洗親俄勢力

RBC-烏克蘭通訊社2月4日引述執法機構消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日褫奪多人的烏克蘭國籍，包括在烏克蘭時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）執政期間任職的數名前部長。



報道列出10人，包括烏克蘭前教育部長塔巴奇尼克（Dmytro Tabachnyk）、前副總理及前總統辦公廳主任克柳耶夫（Andriy Klyuyev）及前內政部長扎哈爾琴科（Vitaliy Zakharchenko）等。此外，還有幾名反對派代表被剝奪國籍者。

這被視為澤連斯基最新採取的、「淨化」該國親俄勢力的舉動。

澤連斯基1月10日已有過類似做法，剝奪4名烏克蘭反對派政治人物的國籍，包括該國反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）、國會議員傑爾卡奇（Andriy Derkach）、科扎克（Taras Kozak）及庫茲明（Renat Kuzmin）。

烏克蘭自2022年2月24俄烏戰爭開打後，已褫奪一批烏克蘭人公民身份，以及制裁數百俄羅斯及白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）個人及企業。