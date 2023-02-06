菲律賓指責中國在南海有爭議水域騷擾船隻

《菲律賓星報》及《馬尼拉公報》等2月6日報道，菲律賓稱2艘中國海岸警衛隊船隻和2艘中國海上民兵船隻在南海騷擾菲律賓海軍巡邏艦「安德烈斯・博尼法希奧」號（BRP Andrés Bonifacio (PS-17)）。



事件發生2月1日，地點在中國控制的美濟礁（英文名稱是米斯奇夫礁Mischief Reef，菲律賓稱龐阿尼班礁Panganiban Reef）附近。

菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）4日稱，事發在菲律賓200海里專屬經濟區（200 nautical mile exclusive economic zone，EEZ）之內。

部象稱，這艘菲律賓船艦在該區進行搜尋及巡邏時，中國軍隊開始跟蹤並追蹤它。

菲海岸警衛隊稱，中國海上民兵船隻「甚至採取了攔截」船艦的路徑。不過部隊澄清說，中國船隻沒有干擾菲律賓船艦運行以及任務執行。

中國與亞太地區數國因南海一些島嶼發生主權爭議，持續了數十年，而南海大陸架上發現大量的石油天然氣儲量。特別是西沙群島、南沙群島和黃岩島。越南、汶萊、馬來西亞和菲律賓都在一定程度上捲入了這場爭端。