氣球風波｜學者：美國國內反華情緒綁架兩國關係

南京大學國際關係學院院長朱鋒認為，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲訪華的原因是「屈服於美國國內政治反華的情緒」。他說：「這也是一個及時的提醒，如果一直受反華情緒的煽動，中美關係怎麼可能得到有效管控？」



中國高空偵察氣球挑動中美敏感神經，受訪學者認為，氣球事件凸顯中美長期缺乏互信；美國國內反華情緒對中美關係的綁架，也將讓有效管控兩國關係變得難上加難。

美國戰鬥機當地時間周六（4日）下午在南卡羅來納州附近海域上空，擊落在美國上空飄移多日的中國偵察氣球。美國防長奧斯汀強調，這是回應中國對美國主權「令人無法接受的侵犯」；北京則反指美國「明顯反應過度」。

2023年2月4日，來自中國的氣球在美國南卡羅來納州（South Carolina）花園城（Garden City）海岸被擊美國開火中後，它在半空萎縮及墜落的情形。（Reuters）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院客座高級研究員唐安竹（Drew Thompson）受訪時說，幾十年來中美關係一直受不信任問題的困擾。

他說，北京不相信美國對1999年貝爾格萊德炸館事件是一場意外的解釋，華盛頓也不相信中國關於氣球是意外進入美國領空或氣球主要是為執行氣象任務的說法。

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時提到，中美雙方都把對方對自己的情報偵察視為安全挑戰。「希望雙方能借氣球事件，對中美關係中脆弱又敏感的問題及時對話，形成有效的規則，降低相關的關注。」

目前不清楚氣球事件是否會繼續升級，但此事已導致美國國務卿布林肯推遲訪華行程。

不過，布林肯沒有取消此行，而是選擇推遲出訪，美國國防部前中國事務顧問、現為戰略與國際研究中心高級研究員的林洋說：「這表明美方願意保持開放的溝通渠道。」

多名共和黨州長藉「氣球事件」大打反華牌，向拜登政府發難，包括在上空發現氣球的蒙大拿州：

朱鋒認為，布林肯推遲訪華的原因是「屈服於美國國內政治反華的情緒」。他說：「這也是一個及時的提醒，如果一直受反華情緒的煽動，中美關係怎麼可能得到有效管控？」

氣球事件持續引發美國兩黨議員高度關注。民主黨籍的參院多數黨領袖舒默在推特稱讚拜登總統的領導力，並稱「他在海上擊落中國的氣球，確保了所有美國人的安全」。舒默還說，美國現在可以收集氣球上的設備，分析中國使用的技術。

共和黨人則繼續批評拜登政府反應遲緩，認為拜登應在發現氣球后立刻採取行動，或至少在氣球飄到蒙大拿州前把它擊落。

美國南卡羅來納州衝浪海灘（Surfside Beach）的民眾星期六（2月4日）用手機拍攝飄移至當地上空的中國偵察氣球。（路透社）

中國網民也有兩極化反應

共和黨籍的眾議院軍事委員會主席羅傑斯說，拜登政府據說1月28日就得知出現偵察氣球，卻允許它飛越美國。他指責拜登政府試圖向國會和美國人民隱瞞國家安全上的失敗，並要求白宮說明為什麼會允許偵察氣球飛越美國，以及這個決定對國家安全造成的損害。

羅傑斯說：「美國必須展示力量來威懾中國——此次失敗是拜登政府軟弱的又一個例子。」

中國網路上也出現兩極化的反應。部分網民對美國動用戰機和導彈擊落氣球冷嘲熱諷，諷刺美國「高射炮打蚊子」，也有人呼籲中國採取對等反應，對「任何沒有報備獲得許可的所有進入中國領空領海的美國飛行物或艦艇，一律擊落擊沉」。

不過，也有網民認為，若換位思考，美國民用氣球在未經允許下進入中國領空，雖告知是誤入、但卻未改變航線，「我國無奈將其擊落……這麼看也沒毛病啊」。