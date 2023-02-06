中國商務部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾視像會談

中國商務部稱2月6日，商務部部長王文濤應約與澳洲貿易部長法瑞爾舉行視像會談。雙方就落實兩國領導人印尼峇里島會晤重要共識，妥善處理彼此重點經貿關切，規劃發展中澳經貿下階段關係等進行了專業、務實、坦誠的交流。



王文濤指出，中澳互為重要經貿合作夥伴，雙方經濟結構高度互補，雙邊經貿合作互利共贏。當前兩國經貿關係正面臨重要窗口期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多的積極因素。此次會談是我們共同推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步。

王文濤表示，中國共產黨第二十次全國代表大會強調，中國開放的大門只會愈開愈大。一個不斷發展、持續開放的中國，將為包括澳洲在內的世界各國帶來更多機遇。雙方下階段應按照兩國領導人會晤指明的方向，相向而行，加強經貿領域溝通協調，就各自關心的問題尋找互利共贏的解決方案。中方願與澳方重啟經貿交流機制；拓展在氣變、新能源等新興領域的合作空間，推動兩國經貿關係高質量發展。中方高度關注澳加嚴對中國企業赴澳投資經營的安全審查，希望澳方妥善處理相關個案，為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。王文濤邀請法瑞爾部長在合適的時間訪華。

法瑞爾表示，澳中經濟高度互補，中國是澳最大的貿易夥伴，也是重要的投資來源國，貿易和投資是雙邊關係的重要基石。澳方歡迎包括來自中國在內各國的高質量投資，並期待與中方進一步拓展氣變、再生能源等領域合作。澳中兩國均支持以規則為基礎的多邊貿易體制。澳方願與中方一道，通過坦誠對話增進互信、化解分歧，造福兩國人民。法瑞爾期待在不久的將來訪華。

雙方同意繼續保持溝通，並責成工作團隊就雙方各自關注議題以及雙邊經貿交流機制安排進行具體討論。