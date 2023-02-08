美國批准向波蘭出售HIMARS火箭發射系統等軍備

美國國防部2月7日宣布，國務院批准向波蘭出售合共最多100億美元的軍備合約，當中包括多套「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統等。



路透社報道，今次的出售軍備計劃包括18套海馬斯火箭發射系統、45套射程達297公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、超過1000枚制導多管火箭系統（Guided Multiple Launch Rocket Systems，GMLRS）火箭。

美國國防部的國防合作安全局（Defense Security Cooperation Agency）7日向國會知會有關出售計劃，指有助波蘭改善軍事實力，同時促進美國及盟友之間的協作力。

俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭多次向烏克蘭捐出較舊款的武器應急，同時為自身的軍隊更換設備。華沙方面在去年5月要求美國額外供應500套海馬斯，但波蘭傳媒當時指，美國軍火製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin）指最多可以供應大約200套。波蘭其後在十月與韓國簽署協議，購買288套「天橆」（Chunmoo）多管火箭發射器。

烏克蘭一直希望美國提供ATACMS導彈，但遭華府拒絕，而波蘭在沒獲美國的批准下，不可向烏克蘭轉讓這些軍備。