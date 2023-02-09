巴黎市長：不希望俄羅斯選手參加2024奧運

2024年奧運在法國巴黎舉行，受到俄烏戰爭影響，國際體壇至今普遍封殺俄羅斯及白羅斯運動員。國際奧委會（IOC）早前指，或考慮容許該兩個國家選手以中立身份出賽，不過巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）表示，不支持俄羅斯選手在比賽場上角逐。



英國廣播公司（BBC）2月8日報道，伊達爾戈原本在上月支持俄羅斯選手以中立身份參加巴黎奧運，不過她改變立場，稱烏克蘭仍然被轟炸的時候，大家無法裝在若無其事。

她認為，有選手可能是異見人士，中立旗對他們而言是不存在，因此這些選手應以難民身份出賽。而俄羅斯因為禁藥醜聞才使用中立旗，指這是對方的選擇，她自己並不支持，亦覺得中立旗的建議完全不妥當。

國際奧委會1月稱研究安排俄羅斯及白羅斯選手參加巴黎奧運後，惹來多個批評，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）認為，批准俄國選手出賽等於向外界展示恐怖行為某程度上獲接受。波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛政府上週表明反對俄羅斯及白羅斯選手參加奧運，華沙方面更估計可能有最多40個國家杯葛巴黎奧運。

芬蘭、冰島、挪威、瑞典及丹麥奧委會在7日亦表態支持封殺令，稱現在不是考慮該兩國選手重返國際賽場的時機。