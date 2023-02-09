澤連斯基訪歐洲爭取軍援加碼　英法積極回應　德國態度謹慎

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月8日到訪倫敦、巴黎，先後同英國首相辛偉誠（Rishi Sunak），以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面，繼續爭取戰機等西方國家軍援，獲英、法兩國積極回應，德國則態度謹慎。



辛偉誠：援烏「無什麼不可能」

英國首相辛偉誠8日表示，英國計劃加強對烏軍訓練，並將範圍擴大至戰機機師及海軍陸戰隊，又指在會上曾談及向烏克蘭提供戰機問題。

英國首相府證實，辛偉誠已要求防長本華禮仕（Ben Wallace）調查英國能夠提供的戰機型號，但強調此舉應屬長期解決方案，而非給予短期軍事力量。

雖然辛偉誠就此表示「沒有什麼是不可能的」，但天空新聞（Sky News）9日報道，唯一適合供烏的GR4型旋風式戰鬥機（Tornado GR4）已於4年前退役，其餘旋風式戰鬥機則不利作戰或保養，不合烏軍需求，其他先進戰機亦因技術保密及維護問題，不宜供烏。

圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月8日到訪倫敦期間，與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）交談情形。（Reuters）

馬克龍：烏克蘭「可依靠法國贏得戰爭」

法國總統馬克龍8日表示，烏克蘭可在與俄羅斯戰爭中依靠法國，指「俄羅斯不能亦不應贏得戰爭」，只要俄羅斯繼續進攻，法國就會繼續調整和適度提供必要的軍事支持，以保護烏克蘭及其未來。

馬克龍又稱，法國「決心幫助烏克蘭取勝，並重新建立合法權利」，指巴黎將繼續致力向基輔運送武器。

馬克龍並在8日向澤連斯基頒授榮譽軍團勳章（Legion of Honor），這是法國總統可授予另一國家元首的最高榮譽。

▼馬克龍頒授勳章予澤連斯基▼

朔爾茨未作明確表態

德國總理朔爾茨8日表示，歐洲會在必要時支持烏克蘭對抗俄羅斯，並指「烏克蘭屬於歐洲大家庭」。他未有就向烏克蘭提供戰機及更多武器作明確表態。

朔爾茨8日也批評一些國家就誰能夠向烏克蘭提供更多更好的武器展開「公開競爭」，認為這損害盟友之間的團結。