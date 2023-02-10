美國傳奇作曲家Burt Bacharach離世　終年94歲

美國著名作曲家Burt Bacharach 2月8日在洛杉磯家中離世，終年94歲。他生前活躍樂壇數十年，出自他手筆的作品超過500首，令他成為二十世紀其中一位最偉大的創作歌手。



天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）報道，Burt Bacharach的經理人Tina Brausam公布對方離世的消息，指他死於自然，離世時家人陪伴在旁。

Burt Bacharach在1950年代早期出道，並在1957年夥拍填詞人Hal David成為黃金組合，之後與Dionne Warwick、法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）、披頭四（The Beatles）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、湯鍾斯（Tom Jones）、騷靈歌后Aretha Franklin、Elvis Costello等音樂人合作。

Burt Bacharach（左）與Dionne Warwick（右）在1961年開始合作，稱霸美國樂壇多年，Burt其後因為與對方停止合作而惹上官非，最終雙方在1985年和解。圖為他們在2012年於洛杉磯格林美博物館同台演出，慶祝Dionne出道五十周年。（Reuters）

他的作曲以多變的節奏及令人難忘的旋律聞名天下，代表作包括《Raindrops Keep Fallin' On My Head》、《I Say A Little Prayer》、《Walk On By》、《What The World Needs Now Is Love》等，並為他贏得三次奧斯卡、兩次金球獎及六個格林美獎，更於2008年獲頒格林美終身成就獎。