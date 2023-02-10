習近平晤洪森　倡創中柬「鑽石六邊」合作架構

新華社北京2月10日稱，中國國家主席習近平當天在釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森（Hun Sen）。



習近平指出，3年前，首相先生頂風冒雪「逆行」訪華，同正在抗擊新冠疫情的中國人民堅定站在一起。今年是中國全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，也是中柬建交65周年。我很高興同你實現「三年之約」，在新春之際共同開啟中柬命運共同體建設新時代。

習近平強調，中方堅定支持柬埔寨人民自主選擇符合本國國情的發展道路，堅定支持柬埔寨維護國家主權和安全，堅定支持柬埔寨平穩推進國內重大政治議程和經濟社會發展，堅決反對外部勢力干涉柬埔寨內政。中方把柬埔寨作為周邊外交重點方向，始終從全局和戰略高度規劃和推進中柬各領域合作，願在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興進程中，同柬方共享機遇、共謀合作、共促發展，攜手構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定發展貢獻更多正能量。

2023年2月10日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森。（新華社）

習近平指出，雙方可以從政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域入手，着力打造中柬「鑽石六邊」合作架構。政治上，深化戰略溝通，加強治國理政經驗交流，深化各渠道交往。產能上，重點建設「工業發展走廊」。中方將鼓勵更多中國企業赴柬投資興業，助力西哈努克省多功能經濟示範區建設，支持柬方建設交通基礎設施。農業上，着力建設「魚米走廊」，開展臨湖農業合作。能源上，着力保障綠色發展，加大對柬水電、光伏發電項目投入。安全上，常態化開展聯合嚴打跨境犯罪專項行動，中方將繼續向柬方提供掃雷援助。人文上，中方將優先恢復增加中柬直航航班，鼓勵旅遊合作，開展文化遺產保護和修復工作，支持柬方發展教育、衛生等事業。雙方要以中柬友好年為契機，擴大地方對口合作，拓展人文交流，加強青年交往，把中柬友好事業傳承發揚光大。

洪森表示，很高興成為中國春節後接待的首位外國領導人。無論是3年前的那次訪問，還是此訪，他都希望傳遞柬埔寨人民始終同中國人民堅定站在一起的明確訊息。柬方欽佩中國取得的偉大發展成就，相信在習近平主席領導下，中國將如期實現全面建成社會主義現代化強國目標。感謝中方堅定支持柬埔寨人民選擇符合自身國情的發展道路，在柬面臨新冠疫情等困難時及時提供寶貴支持幫助。柬方堅定奉行一個中國政策，堅決支持中方維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持中國「一國兩制」方針，堅決反對任何外部勢力在涉港、涉疆、涉藏等問題上干涉中國內政。我完全贊同中方有關推進「鑽石六邊」合作架構的設想。柬方希望以柬中建交65周年為契機，進一步鞏固柬中鐵杆友誼，深化治黨治國理政經驗交流和各領域務實合作，積極打造「工業發展走廊」和「魚米走廊」，推動柬中全面戰略合作夥伴關系取得更多成果，共同構建柬中命運共同體。柬方願繼續積極促進東盟同中國關系發展。中方提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議和全球安全倡議，對維護世界和平、促進共同發展意義重大，柬方積極支持並參與。

2023年2月10日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森。（新華社）

雙方還就共同關心的問題交換意見。習近平強調，發展不是少數國家的權利，搞意識形態對抗，把經貿科技交流政治化、武器化，強推「脫鈎斷鏈」，遏制打壓別國發展，要求地區國家選邊站隊，是強權霸權行徑，不得人心。中方站在歷史正確的一邊，將堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國際公平正義。

會見結束後，習近平為洪森舉行了宴會。

王毅、何立峰等參加上述活動。