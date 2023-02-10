日本自由行注意︱關東甲信地區下雪　數十航班取消　東京料有積雪

日本關東甲信地區2月10日受低氣壓影響，多區降雪，氣象廳向多地發出大雪警報，東京23區亦一度發出入冬首個大雪警報，10日下午1時48分（香港時間12時48分）改為注意報。對上一次東京23區有大雪警報是在2022年1月6日。



氣象發布大雪警報的地區包括東京多摩地區、埼玉縣、群馬縣、山梨縣、長野縣以及靜岡縣。

氣象廳稱，一股冷空氣湧入甲信地區及東北上空，低氣壓將不斷增強，並沿本州南岸向東移動。預料甲信與東北太平洋沿岸地區大雪會持續至11日早上。

圖為2023年1月25日，一名男子在鳥取市一個神社門外清理積雪。（Reuters）

當局預估10日到11日清晨6時為止的24小時降雪量較多的地方，包括甲信地區40厘米、關東地區北部山區40厘米、關東地區北部平地25厘米、從箱根到多摩地區、秩父地區一帶20厘米、關東地區南部平地10厘米、東京23區5厘米。

日本國土交通省及氣象廳警告，若出現大雪，或導致車輛被困、影響公共交通，提醒民眾留意最新氣象及交通訊息，如非必要避免外出，並防範路面凍結、積雪引起停電等。

日本航空交通受到惡劣天氣影響，部份航班停飛。全日空（ANA）已停止在東京以及岡山和廣島機場的18個航班，約2,500旅客的行程被打亂。

日航（JAP）取消羽田國際機場32個航班，約3,600名乘客受影響。

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