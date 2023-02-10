美國德州討論禁中國公民買房地產　佛羅里達等11州考慮跟進

美國德州（Texas）有共和黨參議員提出禁止中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗的公民和企業購買當地房地產的議案後，據美媒2月9日報道，美國有至少11個州正考慮推出某種形式的新立法，限制外國人持有房地產或農地。



提出SB 147法案的共和黨德州布倫納姆市（Brenham）參議員科爾克霍斯特（Lois Kolkhorst）主張，法案可以禁止中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗公民和企業買地，但霍士新聞（Fox News）指出，根據法案字句，它將禁止該四國的公民和企業購買房地產。

德州州長阿博特（Greg Abbott）1月中表態，支持禁止該四國公民、政府和實體購買德州土地的法案。

不單德州有意禁中國公民買房地產，據《紐約時報》報道，至少有11州正考慮推出某形式的新立法，限制外國人持有農地或房地產。這些州份包括佛羅里達州、阿肯色州（Arkansas）、南達科他州（South Dakota）和其他8個州份。

中國外交部發言人毛寧2月10日回應稱，中美經貿合作本質是互利共贏，泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損外界對美國市場環境的信心。