白宮：美國防部在阿拉斯加上空擊落高空飛行物體

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2月10日表示，國防部在阿拉斯加（Alaska）上空發現一個高空飛行物體，並認為有理由威脅民航機安全，總統拜登（Joe Biden）下令將其擊落。



柯比稱，該物體的尺寸比早前擊落的中國氣球較細小，與一輛小型汽車相若。他表示當局在9日晚上發現該物體，並於阿拉斯加四萬呎上空飛行，或對民航機帶來威脅。

拜登下令擊落後，美軍派出戰機，經評估後認為該物體是無人控制，於是在阿拉斯加東北部鄰近加拿大邊境的人跡罕至地區將它擊落，期間聯邦航空局（FAA）一度關閉阿拉斯加部分空域，配合國防部的行動。

柯比指，相信華府可以回收該物體的殘骸，暫時亦未知它由誰擁有。他又提到，現時沒發現其他被追蹤的物體在美國上空飛行。

美國國防部其後表示，美國北方司令部（NORTHCOM）由阿拉斯加基地派出一架F-22戰機，以AIM-9響尾蛇飛彈（Sidewinder）擊落該物體，初步沒迹象顯示它擁有操作能力。

至於日前的中國氣球事件，三名消息人士向路透社表示，華府可能在10日公布制裁計劃，將與該氣球相關的中國企業列入出口黑名單。