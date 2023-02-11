美國新農業貿易談判代表：冀中國履行承諾採購美農產品

美國新首席農業貿易談判代表希望推動美國農產品出口多元化。



路透社報道，中國是美國穀類的最大出口市場，美國貿易代表辦公室新任首席農業貿易談判代表麥卡利普（Doug McKalip）說，他希望中國繼續努力履行它對2020年美中第一階段貿易協議的承諾，實現採購美國農產品的目標，但他同時也會致力於開拓更多市場。

去年12月23日獲參議院確認職位的麥卡利普，星期四（2月9日）首次接受媒體訪問時告訴路透社，他的首要任務是為美國農產品開闢新市場。

他說：「我認為對美國農民來說，擁有多元化的買家是很重要的。我們需要開發更多的市場。」

麥卡利普也強調，中國仍然是重要的最大客戶。此前一天公布的美國普查局貿易數據顯示，美國農產品全球出口額達到創紀錄的2,130億美元，對中國的出口額也達到創紀錄的408.5億美元，佔了美國農產品全球出口額的近五分之一。

麥卡利普說：「我們當然希望看到中國的採購量接近他們同意達到的最高數量。」

但他說，美國貿易代表辦公室「並不是要求他們特別照顧我們，我們只是要求他們履行他們簽署的第一階段貿易協議。」

麥卡利普說，所有大陸都是美國農作物、穀類和其他主食的潛在市場，烏克蘭戰爭意味著對這方面的需求將保持在高位，但美國還有許多其他新出口機會。

他指東南亞是擴大美國農產品出口的重要區域，並計劃通過拜登（Joe Biden）政府的印太經濟框架（IPEF）談判，致力於減少這方面的貿易壁壘。

本交獲《聯合早報》授權轉載

