土耳其地震︱土敘罹難者升破2.4萬人　兩婦女受困122小時獲救

土耳其救援人員星期六（2月11日）從倒塌的建築物廢墟中，救出兩名被困122小時的婦女。



據土耳其國家新聞機構Anadolu報道，其中一人是70歲的梅內克塞·塔巴克，她在南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）獲救。救援人員為她裹上毯子，然後抬到救護車上。

另一名獲救的是55歲的馬薩拉·奇切克（Masallah Cicek）。救援人員在東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）的一棟倒塌建築廢墟中將她救出。

土耳其地震：55歲的馬薩拉·奇切克（Masallah Cicek）在受困122小時後獲救（Reuters）

土耳其南部和敘利亞西北部的地震遇難人數已超過24,150人。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）說，當局應該對星期一（6日）發生的地震做出更快的反應。

土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）告訴記者，在過去24小時裏，有67人從廢墟中被救出，受災地區共動用了3.1萬名救援人員。他補充說，約8萬人正在醫院接受治療，還有105萬人無家可歸，正在臨時庇難所裏。

敘利亞媒體說，總統巴沙爾・阿薩德（Bashar al-Assad）與他的妻子阿斯瑪已一起前往災區，訪問了阿勒頗省（Aleppo）的一家醫院。他的政府已批准人道主義援助物資跨過國內內戰前線，進入叛軍控制的地區。

星期一發生的7.8級強震，以及在土耳其和敘利亞各地發生的幾次強大餘震，是本世紀第七大致命自然災害，死亡人數超過了日本2011年的地震和海嘯，逼近2003年鄰國伊朗地震造成的3.1萬人死亡。

災害管理機構說，土耳其的死亡人數在星期六上升到20,665人。在敘利亞，有超過3,500人死亡。還有很多人仍困在廢墟下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

