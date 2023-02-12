阿根廷指大批俄羅斯孕婦最近抵埗　疑為入籍鋪路

阿根廷官員表示，最近數月有超過5000名俄羅斯孕婦入境，當中有不少已經懷孕超過30週，當局懷疑她們到阿根廷產子，再為自己取得該國護照鋪路。



《衛報》及英國廣播公司（BBC）2月11日報道，阿根廷移民部門負責人卡里尼亞諾（Florencia Carignano）10日表示，當地去年有大約1.05萬名俄羅斯孕婦抵達，其中5800人是去年最後三個月入境，不少都是報稱懷孕33或34週。報道引述阿根廷傳媒指，俄羅斯孕婦入境數目有上升迹象，估計與俄烏戰爭有關。

她亦指出，有33名俄羅斯準母親在9日乘坐同一航班飛抵首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），她們全部都是懷胎32至34週。當局扣留其中3人，指她們的文件有問題，對方承認到當地目的不是旅遊，是希望新生命取得阿根廷公民身份。

卡里尼亞諾稱，這些孕婦為孩子取得阿根廷護照後就會離開，並提到該國護照享有171個國家和地區免簽證待遇。報道指，目前只有87個國家和地區向俄羅斯護照持有人提供免簽證入境，而孩子獲得阿根廷國籍，可加快父母的入籍程序。

她表示阿根廷政府不可容許這些孕婦假扮遊客入境，因此會展開司法程序，調查安排「生育旅遊」的企業。BBC發現，有俄語網站提供到阿根廷的生育旅遊套餐，價格由5000美元起，內容包括度身訂做生育計劃、機場接送、西班牙語課程，以及入住布宜諾斯艾利斯優良醫院折扣優惠等。