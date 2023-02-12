北約秘書長斯托爾滕貝格無意尋求續任　10月期滿離職

消息指出，由於烏克蘭戰爭持續，為確保北約（NATO）在戰爭期間保持穩定，北約將再次延長秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）的任期。



（編按：他的發言人11日稱，他的任期已延長3次，他已服務北約接近9年。他的任期會在10月屆滿，他無意尋求再度延長任期。）

路透社援引德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）星期天（2月12日）報道，一名不具名的外交人士透露，由於斯托爾滕貝格的「傑出成就」，北約成員國決定延長他的任期至2024年4月。

消息指出，這是北約30個成員國達成的一項非正式協議，稱將在未來幾周作出正式決定。

原定於9月30日結束任期的斯托爾滕貝格，曾在2000年至2005年擔任挪威首相，隨後在2014年成為北約領導人。

據悉，北約成員國希望斯托爾滕貝格能主持2024年4月在華盛頓舉行的北約75周年紀念峰會後，再卸任秘書長一職。

目前尚不清楚北約將委任誰接替斯托爾滕貝格，但西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）和英國國防部長華禮仕（Ben Wallace）是該職位的熱門候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

