中國出口歐盟首個城軌車輛項目　首列車交付葡萄牙

新華社2月11日稱中國中車唐山公司11日在葡萄牙波爾圖市中心的特林達德地鐵站舉行首列地鐵列車交付儀式暨「公眾開放日」活動。這是中國製城軌車輛首次出口歐盟國家。城軌車輛是指城市軌道交通使用的鐵路車輛。



葡萄牙環境與氣候行動部部長科代羅說，新型地鐵列車完全滿足了乘客對車輛舒適、安全和便利的需求，投入使用後，將進一步提升葡萄牙市民的出行體驗。

波爾圖地鐵公司總裁布拉加介紹，首列車輛在完成相關測試後，計劃5月投入運營，其餘車輛將分批于9月底前完成交付。

中國駐葡萄牙大使趙本堂表示，中車唐山公司為波爾圖提供新型地鐵列車，是中葡兩國高水平務實合作的典範，為未來兩國進一步擴大合作提供了新樣本。

中車唐山公司總經理譚沐介紹，新型地鐵列車由中車唐山公司與波爾圖地鐵公司聯合設計，採用數字化技術，具有輕量化、低能耗、智能化的特點，是符合歐洲標準的新一代地鐵列車。

2020年初，中車唐山公司與波爾圖地鐵公司簽署合作項目，為波爾圖地鐵公司生產編組地鐵列車，並提供5年維保服務。

波爾圖是葡萄牙第二大城市。目前波爾圖地鐵共有六條路線，81個車站，總長度67公里，服務範圍包括波爾圖及其郊區。