伊朗總統萊希《人民日報》撰文談中國：老朋友是未來合作好夥伴

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）應中國國家主席習近平邀請，2月14日至16日對中國進行國事訪問。以下是萊希在《人民日報》撰文全文：



中國國家主席習近平將接待伊朗總統萊希。圖為2023年1月24日，拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行。應拉共體輪值主席國阿根廷總統費爾南德斯邀請，國家主席習近平向峰會作視像致辭。（新華社）

我很高興在中國的新年伊始，新春佳節之際，應尊敬的中華人民共和國主席習近平的邀請，來到擁有古老文明的中國做客，並有機會與中國領導人、專家學者和商界精英進行交流。值此新春佳節，我謹代表文明古國伊朗政府和人民，向中國政府和人民致以最誠摯的節日祝賀，祝願中國人民在新的一年裏蒸蒸日上，希望在新的一年見證伊中牢固關係取得飛躍發展。

作為人類歷史上兩個充滿活力的文明古國，伊朗和中國通過古絲綢之路創造了輝煌的歷史，加強了互相之間的聯繫；通過相互之間的合作，謀求人類的共同幸福，在歷史上留下了美好的記憶。中國以古絲綢之路聞名於世界，絲路給人類帶來的福祉經伊朗傳承得以長久。如今，中國提出復興古絲綢之路的共建「一帶一路」倡議，把兩國人民的命運緊緊地聯繫起來。

伊朗和中國在全面戰略夥伴關係框架下長期合作。面對國際局勢，雙方持有共同或相似的立場。兩國反對霸權主義和單邊主義，強調尊重所有國家的權利和利益。伊中兩國堅信，只要把精神和人性價值放在首位，尊重所有人民的發展權利，世界一定會充滿和平、公正和正義。伊中兩國認為，單邊主義和暴力措施，比如施加不義的制裁，是世界充滿危機和不安全的主要根源。兩國一致強調，各國應共同為實現真正的多邊主義、實現國際公平、在世界上建立公正的國際秩序而努力奮鬥。

伊朗國旗

歷史上，伊中兩國關係密切，合作緊密，彼此了解。當前，雙方更應該通過直接的方式了解彼此。為了實現這一目標，我領導的伊朗政府大力支持伊中兩國的民間交流，促進兩國的高校合作，推進兩國的旅遊業發展。在這裏，我想談談以下幾點，以便讓大家更多地了解伊朗政府和人民的宏偉目標。

伊朗認為，發展包含內生變量和外生變量兩大因素，世界各國應根據本國的價值觀、治國模式、文化歷史制定符合本國利益的發展計劃。每個國家的根本利益和權利，其中包括發展權利，是不容許談判的。任何濫用國際機制、粗暴地謀求政治利益、企圖剝奪其他民族權利的行為，都應受到譴責。

伊朗根據伊斯蘭原則，尊重所有宗教和文化，堅決反對一切極端主義和恐怖主義，並認為，極端主義和恐怖主義與純正的伊斯蘭教格格不入，是人類幸福的最大障礙。純正的伊斯蘭教反對恐怖主義，反對極端和妄斷、異端的行為。我們認為，讓地區國家發揮積極作用，是實現地區和平與穩定的正確途徑。我們在西亞的實踐證明，外國勢力的干涉是地區動盪局勢加劇，恐怖主義蔓延的根本原因。伊朗在打擊「伊斯蘭國」恐怖主義的鬥爭中取得的勝利，成功地阻止了這一恐怖主義組織向世界的滲透。事實證明，伊朗是地區安全的維護者，世界和平與穩定的捍衛者，伊朗自始至終與霸權勢力的威脅進行鬥爭。

伊朗國旗：圖為2022年12月6日，德黑蘭的街道上，一名女子在道德警察對街道關閉後在此走過。（Reuters）

在過去二十年中，西亞經歷了深刻變化。阿富汗戰爭、伊拉克戰爭只是導致恐怖主義蔓延、數百萬人流離失所和數十萬平民死亡的事態發展的一部分。在過去二十年的歲月中，伊朗表明，作為一個強大和負責任的行動者，它準備在創造和擴大該地區的穩定與安全方面發揮積極作用。我們負責任地站在阿拉伯世界的朋友一邊。伊朗與西亞阿拉伯國家有着深厚聯繫，因此能夠與它們並肩打擊恐怖主義，並在實踐中證明，維護鄰國的和平、穩定和主權符合伊朗的利益。

伊朗盡最大努力尋求與世界所有國家，特別是像中國這樣的友好強國發展合作關係。中國已向世人展示，一個國家完全能夠在不搞擴張的情況下發展進步，並幫助其他國家發展。伊朗始終尊重中國的發展理念。

伊朗與中國一直保持着良好的關係，兩國關係發展日新月異。在國際秩序新形勢下，兩國發展方向一致，雙邊友好關係進一步加強和穩固。在此，我要強調的是，伊朗一如既往地奉行加強伊中雙邊關係的政策，不會受地區和國際局勢的影響。我們認為，中國的經濟增長和對外投資有利於中國和其他國家的人民，我們歡迎中國為促進世界和平、安全與發展提出的倡議。我們希望中國在習近平主席的英明領導下，把維護世界和平的進程持續下去，並在未來的發展中實現崇高的目標。我們相信，伊中兩國在促進政治合作，互相尊重國家主權和領土完整的同時，發揮兩國在經濟發展道路上良好的戰略互補性，在發展領域互相幫助、互通有無。伊朗政治獨立，擁有維護安全、培養人才的能力，生產成本低、能源儲量豐富，具有貨物過境的地理優勢、工業基礎設施完善，這些都可以成為加強伊中全面戰略夥伴關係的重要因素。

伊朗感謝中國為結束新冠疫情危機、推動伊朗加入上合組織發揮的重要作用，伊朗願意在伊中全面合作計劃框架下加強與中國的雙邊關係，特別是加強兩國在工業生產和先進技術領域的合作關係。

2022年12月6日，道德警察在伊朗德黑蘭關閉一條街道後，一名婦女在此走過。（Reuters）

睦鄰友邦是伊朗政府的首要外交政策。在這一方面，我們向所有鄰國伸出了友誼之手，並希望通過共同努力實現區域一體化。習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議，為世界各國共同發展和構建人類命運共同體開闢了新的道路。伊朗認為，共建「一帶一路」倡議不僅構建了一條國際通道，還將對沿線國家的文明和工業發展產生深遠影響。

幾天前，伊朗舉辦了慶祝伊斯蘭革命勝利44周年的活動。伊斯蘭革命讓伊朗人民擺脫了世界列強傀儡的統治，伊朗人民為了取得獨立付出了巨大的代價。伊朗沒有獨立日，因為伊朗從來沒有被殖民。霸權主義國家仇恨伊朗的原因，在於伊朗人民希望自己決定自己的命運並取得了成功。多年來，伊朗人民經歷了進步與抵抗，伊朗克服重重困難，在科學和技術等領域取得了重大進步。今天，伊朗在幹細胞、航天工業、生物技術、納米技術、核科學以及許多現代科學方面取得的成就處於領先地位。

伊朗是一個充滿知識和藝術氣息的國家。在年輕精英和科學家的努力下，伊朗在科學生產方面排名世界第十五位。另外，伊朗在航空科技領域也取得了偉大的成就，依靠本國的技術成功設計並發射了自己的衛星，成為世界航空強國俱樂部的一員。在取得這些成就的過程中，伊朗婦女一直衝鋒在前，並在伊朗的發展中發揮了重要作用。伊朗取得的偉大成就和強大的科學能力可以成為伊中兩國人民加強科學領域廣泛合作的基礎。

具有友愛和包容精神的伊朗文化與其文明一樣歷史悠久。伊朗和中國是患難與共的朋友，就像諺語所說的，「歲寒知松柏，患難見真情」。兩國友好關係依靠共同意願，為深化戰略互信和兩國關係的光明前景創造了更多機會。