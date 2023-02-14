以色列司法改革案即將首讀　數萬人國會附近示威

以色列數萬民眾星期一（2月13日）聚集在國會大樓外，反對總理總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府領導的司法改革計劃。總統赫爾佐格（Isaac Herzog）稱，以色列有可能陷入憲法危機。



綜合路透社和英國廣播公司（BBC）報道，以色列國會憲法委員會當天投票決定，將改革計劃的第一章提交全會進行一讀。會議開始時，場內出現騷亂，幾名立法者被驅趕出會議現場。

右翼總理內塔尼亞胡的政府1月宣布，將對司法進行全面改革。據報道，新計劃將加強對司法任命的政治控制，並限制最高法院推翻政府決定或國會制定法律的權力。

自該計劃公布以來，以色列發生了多次大規模示威活動，主要集中在特拉維夫（Tel Aviv）。

反對者批評該計劃將使司法機構政治化，可能造成政府專制，並通過削弱法院的力量，將不受約束的權力交給決策者，危及人權和公民自由，從而使以色列孤立於國際。

但內塔尼亞胡政府稱，現行制度不民主，最高法院能夠推翻人民選舉產生的國會通過的法律。內塔尼亞胡說，改革計劃將恢復政府部門之間的平衡，並阻止司法過度擴張。

內塔尼亞胡目前正因被控腐敗而接受審判，他對指控予以否認。

本文獲《聯合早報》授權轉載

