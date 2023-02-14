日本央行新總裁　植田和男上任代表「安倍經濟學」終結？

日本政府2月14日提名植田和男接任央行總裁，這可能成為央行逐步改變其「超級量化寬鬆」的政策。市場焦點落在可能這個月底舉行的國會聽證會和質詢，植田將給出未來央行政策方向。



今年71歲的植田和男，外界對他的認識較少。他是日本戰後首個學者出身擔任的央行總裁，儘管過去曾擔任央行理事會成員7年，植田大部分時間都在東京大學擔任講師，較少出席公開場合露面。

圖為2016年，黑田東彥（左）與植田和男（右）共同在日本仙台出席一個活動。（Reuters）

一直以來，日本央行總裁都是由央行内部和財務省出身的官員擔任，但植田是日本金融政策研究者的代表之一。1998年至2005年，他在擔任央行理事會成員期間，從理論層面上為央行推行零利率政策，成為持續至今量化寬鬆政策的推手之一。然而，日本量化寬鬆政策持續，甚至到了不能自拔的地步。

在2013年黑田東彦在安倍經濟學的基礎下推行「異次元緩和」，即超級量化寬鬆的政策，企圖刺激日本經濟。結果日本順利擺脫通縮，但在維持健康通脹中出現困難。植田與央行政策保持距離，倡導要「照顧市場需要」，而非一味的異次元寬鬆下去。

因此外界普遍認為植田的接任，示意着安倍經濟學的終結，同時會改革今日的量化寬鬆政策。植田和男的學生、日本金融集團Monex Group的專家科爾（Jesper Koll）近日表示，如果植田接任央行總裁，日本基準債券利率2024年最高可能達到2%。日本10年期國債利率目前在0.5%左右水準徘徊，這意味植田接任後日債利率將在一年後翻兩番。

事實上，在植田有望擔任下屆央行總裁消息公佈後，日元隨即走高，日本國債利率也快速攀升。但外界認為植田在4月履職後不會急速推行改革，他在2022年一篇文章已指出，目前推行緊縮政策為時尚早，解除殖利率控制為求實現軟著陸的難度很大。

植田14日在記者會上表示，日銀當前的政策是合適的，目前仍需繼續實施貨幣寬鬆政策。