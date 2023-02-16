阿里巴巴雲業務增速超微軟、亞馬遜　東南亞市場競賽加劇

阿里巴巴最新報告指，其去年第三季度雲計算服務收入同比增長60%，大幅超過亞馬遜和微軟Azure的同期增長。有分析指，阿里巴巴、華為和騰訊等中資企業已經在泰國和印尼等新興市場取得優勢。《華爾街日報》引述客戶和行業分析師指出，中國企業在這些市場成功以更低的產品價格取得領先位置。



儘管阿里巴巴雲計算服務的規模仍小於亞馬遜、微軟這兩個行業巨頭，但阿里巴巴報告稱，去年第三季度公司的雲計算服務共帶來收入148.9億元（約170.7億港元）。相比之下，亞馬遜的AWS（ Amazon Web Services）帶來了116億美元（約910.5億港元）的收入，同比增長29%。而微軟的智能雲收入——包括Azure及其他產品，在同季度收入共達130億美元（約1020.4億港元）。當中，Azure的營收同比增長48%。

阿里巴巴CEO張勇表示，公共領域和金融服務對該公司雲計算部門的增長貢獻最大。他在財報電話會議上表示：「我們相信雲計算是數碼時代的基本基礎設施，但它仍處於增長的早期階段。我們致力於進一步增加對雲計算的投資。」

阿里巴巴標誌。（Reuters）

根據美國市場研究機構Synergy Research Group的數據，阿里巴巴目前為全球第四大公共雲計算供應商。但包括阿里巴巴在內的中國雲計算公司目前發展勢頭迅猛，尤其在東南亞市場試圖與美國企業展開的競爭愈發激烈。

《華爾街日報》還指，從一些指標來看，中國公司已經超越了美國企業。雲計算公司通常用所謂的可用區（即數據中心集合）數量來顯示其網絡的規模。相關公司的數據顯示，在東南亞，阿里巴巴、騰訊和華為運行的可用區均比亞馬遜AWS、微軟Azure或Google Cloud要多。