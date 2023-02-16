俄烏戰爭︱白羅斯總統：只有本國遭襲才會與俄羅斯並肩作戰

白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）說，只有當其他國家對白羅斯發動攻擊，他才會下令軍隊與盟國俄羅斯並肩作戰。



白通社（BelTA）引述盧卡申科星期四（2月16日）在新聞發布會上的聲明稱，俄羅斯從未要求白羅斯在烏克蘭開戰。「如果其他國家對白羅斯進行侵略，我們將採取最嚴厲的應對措施，屆時戰爭的性質將截然不同。」

他還宣布將在星期五（17日）與俄羅斯總統普京舉行會晤。

基輔和西方此前多次指白羅斯將與俄羅斯一道，進一步參與俄烏戰爭，但盧卡申科都給予否認。

去年，俄羅斯將白羅斯作為其全面入侵烏克蘭的中轉站，從明斯克（Minsk）向基輔發動了一次失敗的進攻。

此外，戰爭爆發以來，白羅斯已經將其與南部鄰國烏克蘭的13個公路邊境過境點全部關閉，對邊境地區的控制也不斷加強。白邊防人員說，今年年初以來，已有約7600名烏克蘭人進入白羅斯，其中大多是由此過境，前往俄羅斯。

盧卡申科在很大程度上依賴普京的政治和經濟支持。明斯克目前仍駐有數量不詳的俄羅斯軍隊，兩國還建立了地區聯合部隊。今年早些時候，兩國還舉行了聯合空軍演習。

分析人士指出，在這種情況下，白羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢緩和的希望不大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

