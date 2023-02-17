王毅訪歐主持中法戰略對話　法國取消對來自中國旅客防疫限制

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅繼續訪問歐洲的行程，他2月16日在巴黎同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）共同主持第23次中法戰略對話。在王毅抵法當日，法方決定取消對來自中國旅客的入境防疫限制。



新華社報道，法方決定取消對來自中國旅客的入境限制措施，王毅對此表示歡迎，強調此舉有利於促進兩國人員往來與交流合作。

法國駐北京大使館在16日發聲明指，從中國入境法國的旅客，不再須在48小時內提交PCR病毒檢測結果證明或填寫健康申報表，抵境後的隨機檢測也會取消。

據新華社指，在中法戰略對話上，雙方一致認為中法全面戰略夥伴關係的健康穩定發展具有特殊重要意義，一致同意發揮元首外交的引領作用，加強戰略溝通、鞏固政治互信、加深務實合作、共同應對全球挑戰，為中歐關係注入新動力，為世界提供穩定性。

王毅表示，中法戰略合作應走在其他國家前列，引領時代發展潮流，這是兩國關係發展的需要，也是中法作為負責任大國應當承擔的世界責任，進入後疫情時代，中方願同法方盡快重啟戰略、財金和人文交流三大機制性的對話，加強民用核能、航空航天、醫療衛生、農食、旅遊、文化等領域及第三方市場合作，推動兩國關係取得更多成果，共同策劃好下一步高層往來以及明年中法建交60週年紀念活動。

報道引述博納表示，贊同中方對下階段兩國合作的設想，期待各領域合作取得新的進展，法方願積極參與「一帶一路」國際合作高峰論壇，同中方進一步密切在國際事務中的協調，合作實現共同發展目標。

報道稱，雙方還就全球債務、氣候變化、生物多樣性、糧食安全以及烏克蘭危機等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

王毅（左）2023年2月15日會見法國外長科隆納（Catherine Colonna，右）（法國駐中國大使館）

在前一天的2月15日，王毅也會見了法國外長科隆納（Catherine Colonna）。據法方聲明指，科隆納呼籲王毅加大對俄羅斯的壓力，以確保《聯合國憲章》的基本原則重新獲得遵守，雙方強調必須繼續努力應對俄羅斯侵略對全球糧食安全造成的後果，尤其有必要在2023年3月18日延長《黑海穀物倡議》。